Primaria Comunei Cata, cu sediul in loc. Cata, str. Principala, nr. 223, jud. Brasov, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor imobile cu destinatia de teren agricol intravilan, dupa cum urmeaza:- teren agricol arabil aflat in intravilanul satului Palos inscris in CF nr.102218 avand numar cadastral 102218 in suprafata de 22093 mp-2,2093 ha,- teren agricol arabil aflat in intravilanul satului Palos inscris in CF nr. 102220 avand numar cadastral 102220 in suprafata de 3447 mp - 0, ... citeste toata stirea