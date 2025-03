Licitatii publice - 14 martie 2025

Orasul GhimbavJudetul BrasovNr. 5060/04.03.2025ANUNTprivind vanzarea prin licitatie publica a unor imobile-terenuri apartinand domeniului privat al Orasului Ghimbav, inscrise in CF nr. 108492, CF nr. 108493, CF nr. 108494, CF nr. 108495 situate in Orasul Ghimbav, judetul Brasov1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact: Orasul Ghimbav cu sediul in str. Lunga nr. 2, judetul Brasov, CIF 4801362, cod postal, 507075, ... citește toată știrea