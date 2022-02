Lidl, Penny si Cavalerii de Puscariu din centru, de la Bran

Directia pentru Cultura Brasov a dat aviz negativ constructiei de supermarketuri in centrul comunei Bran. Astfel, in sedinta din 09 februarie 2022, Comisia Zonala a Monumentelor Istorice din cadrul Directiei Judetene pentru Cultura Brasov a decis acordarea avizului negativ pentru PUZ - schimbare destinatie teren din zona locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii pentru amplasare spatii comerciale menit a aviza construirea supermarketului Penny, retinand faptul ca ... citeste toata stirea