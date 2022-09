Lidl va cheltui peste 8,3 milioane de lei pentru a reconstrui un supermarket din Brasov

Lidl a inceput procedurile de autorizare pentru a construi un nou supermarket pe strada Harmanului, in locul celui existent, pe un teren in suprafata de 8.863 mp. In prezent, este in curs de obtinere avizul de mediu pentru lucrari, iar potrivit documentatiei tehnice, costul total al investitiei se va ridica la suma de 8.386.370,3 lei cu TVA. Cel mai mult vor costa lucrarile de demolare, care vor ajunge la suma de aproape 5,5 milioane de lei cu TVA, respectiv 4.547.370 lei cu TVA.Noul magazin ... citeste toata stirea