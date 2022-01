Limita de varsta pentru pensionare in 2022

Pensia pentru limita de varsta poate fi obtinuta la atingerea varstei standard de pensionare, cu conditia indeplinirii stagiului minim de cotizare in sistemul public de pensii. Totusi, unele persoane pot iesi la pensie cu limita de varsta putin mai devreme decat in mod obisnuit.Varsta minima de pensionare este raportata la data nasterii. Astfel, daca indeplinesc si conditia stagiului de cotizare (cel minim e de 15 ani, iar cel complet - de 35 de ani), cei ce ating in 2022 varsta standard de ... citeste toata stirea