Locuri de munca - 01 iulie 2022

ANUNT: In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 actualizata, Serviciul Public Judetean SALVAMONT Brasovorganizeaza la sediul din Brasov, Str. Ecaterina Varga nr.2 3, concurs de recrutare pentru ocuparea a unui post vacant de natura contractual de salvator montan, nivelul studiilor G, gradul III, in cadrul Compartimentului Operativ de Salvare Montana si a unui post vacant de natura contractuala de inspector de specialitate, nivelul studiilor S, gradul IA, in cadrul Compartimentului ... citeste toata stirea