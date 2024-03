Locuri de munca - 01 martie 2024

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 111/2016 si actualizata in decembrie 2023 si a Hotararii de Guvern nr. 722/2016, anuntam concursul pentru ocuparea unui post de Administrator, conform art. 28 alin. 1, in cadrul SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL,cu sediul in Codlea, str. Fabricii nr. 11, jud. Brasov. Dosarele de intentie ale persoanelor interesate se depun in ... citește toată știrea