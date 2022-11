Locuri de munca - 01 noiembrie 2022

ATALIAN ROMANIAANGAJEAZA AGENT CURATENIE EXTERIOR IN ZARNESTI, BRASOV.PACHET SALARIAL ATRACTIV. DETALII LA NR. 0737.666.238.***ANUNT privind concursul pentru ocuparea unui post contractual, pe perioada determinata, functie de executie, in cadrul Compartimentului Implementare Proiecte.Primaria comunei Budila,judetul Brasov organizeaza concurs in data de 22.11.2022, ora 10:00 - proba scrisa si in data de 24.11.2022, ora 10:00 - proba interviu, pentru ocuparea unui post de executie de ... citeste toata stirea