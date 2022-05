Locuri de munca - 03 mai 2022

Spitalul Orasenesc Rupeaorganizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:- infirmiera in cadrul Camerei de Garda; - ingrijitoare de curatenie in cadrul Compartimentului de Pediatrie;- ingrijitoare de curatenie in cadrul Compartimentului de Chirurgie Generala;- muncitor calificat II /agent de paza /electrician de intretinere in cadrul Personalului pentru intretinerea cladirilor si instalatiilor de apa, lumina, incalzire, de deservire a posturilor fixe.Concursul se va desfasura ... citeste toata stirea