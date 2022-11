Locuri de munca - 03 noiembrie 2022

ATALIAN ROMANIAANGAJEAZA AGENT CURATENIE EXTERIOR IN ZARNESTI, BRASOV.PACHET SALARIAL ATRACTIV.DETALII LA NR. 0737.666.238.***Primaria Comunei Tarlungeni,judetul Brasov, organizeaza in data de 24.11.2022, ora 10, concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractual vacante de Inspector grad I, Compartiment consiliere probleme minoritate rroma, in cadrul Primariei Tarlungeni.Detalii privind bibliografia, conditiile de participare si alte date privind desfasurarea concursului ... citeste toata stirea