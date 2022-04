Locuri de munca - 04 aprilie 2022

Serviciul Public AQUASAL TRANSCARPATICA Fundatacu sediul in comuna Fundata, str. Principala nr. 56, jud. Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza:- 1 post - Consilier IA - expert contabil (cod COR 241102);- 1 post - Sofer I - conducator autospeciala (cod COR 833204).Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul ... citeste toata stirea