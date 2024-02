S.C. CALLIOPE S.R.L.ANGAJEAZA LUCRATOR GESTIONAR IN MUNICIPIUL BRASOVCHIOSC IN B-DUL 13 DECEMBRIELANGA SPITALUL TRACTORULRELATII SUPLIMENTARE: telefon MOBIL 0730.333.959, telefon fix.0244.59.59.99 int. 14luni - vineri, intre orele 8.00 - 16.00.CV-urile se primesc la adresa: hr@calliope-ploiesti.ro***FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA SRLOrganizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posture vacante:- 5 posturi ... citeste toata stirea