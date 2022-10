Locuri de munca - 05 octombrie 2022

Societatea IAR S.A.,cu sediul in Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Brasov, angajeaza personal pentru ocuparea urmatorului post:Inginer tehnolog proiectant asamblari mecanice, piese uzinate, responsabil cu piese critice, in cadrul serviciului tehnolog sef ( 1 post)1. ACTIVITATILE SPECIFICE POSTULUIIn cadrul SERVICIULUI TEHNOLOG SEF S-30, ocupantul postului indeplineste urmatoarele sarcini:A. In domeniul PIESE CRITICE:- Intocmeste, arhiveaza, emite, tine la zi si modifica: ... citeste toata stirea