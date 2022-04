Locuri de munca - 07 aprilie 2022

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 111/2016, si a Hotararii de Guvern nr. 722/2016, anuntam concursul pentru ocuparea postului de Director, caruia i se va delega conducerea societatii de catre Consiliul de Administratie, conform art. 35 alin. (4) din OUG 109/2011, in cadrul SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL,cu sediul in Codlea, str. Fabricii, nr. 11, jud. ... citeste toata stirea