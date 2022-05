Locuri de munca - 11 mai 2022

CASA JUDETEANA DE PENSII BRASOVorganizeaza concurs in data de 03.06.2022 ora 09.00, pentru ocuparea postului contractual vacant de referent debutant, in cadrul Compartimentului Arhiva si Eliberare Documente.Dosarele se depun la sediul institutiei din Brasov, str. 13 Decembrie nr. 43A, in perioada 11.05 - 24.05.2022, de luni pana vineri intre orele 8-14, la Compartimentul resurse umane.Informatii la telefon 0268418055, interior 106, persoana de contact Anamaria Nicoleta ARMEANU. ... citeste toata stirea