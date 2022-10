Locuri de munca - 11 octombrie 2022

Clubul Sportiv Municipal Corona Brasov, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale temporar vacanta - studii superioare: Consilier juridic SI in cadrul Compartimentului Juridic - 1 post temporar vacant.Conditii specifice de participare la concurs :1. - studii superioare in domeniul juridic de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;2. - vechime in ... citeste toata stirea