Locuri de munca - 15 iunie 2022

DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA BRASOVpentru proiectul "Asigurarea incluziunii sociale - Ruperea cercului vicios al excluziunii in cazul copiilor celor mai vulnerabili din Romania", Cod: PN 3002, angajeaza, perioada determinata, respectandu-se O.U.G. 57/2019, art.542:- psiholog: diploma licenta in psihologie, experienta profesionala minimum 3 ani ca psiholog;- asistent social: diploma licenta in asistenta sociala; experienta profesionala minimum 1 an ca asistent social;- asistent medical ... citeste toata stirea