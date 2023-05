FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA S.R.L.organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi vacante:- 1 post inginer - la ST.ISSD.ME - electric/electrotehnic.Concursul se va organiza, la sediul FPCU - Feldioara SRL, in Feldioara, str. Dumbravii nr. 1, conform Descriere post si regulament concurs, anexa la Anunt.Selectia candidatilor se va realiza pe baza concurs, test (minim nota 7) si interviu.Proba scrisa/interviul va avea loc in data de 29.05.2023, ... citeste toata stirea