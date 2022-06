Locuri de munca - 20 iunie 2022

Doriti sa va alaturati unei companii dinamice, in plina dezvoltare?Alaturati-va companiei TDM,situata in Parcul Industrial Prejmer, pentru pozitiile de operator si reglor productie.Se ofera salariu motivant, bonuri de masa si prime anuale.Pentru mai multe detalii sunati la tel: 0751.510.985.***Societatea IAR S.A.,cu sediul in Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Brasov, angajeaza personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi:1. Ingrijitor cladiri (1 post)Descrierea postului: ... citeste toata stirea