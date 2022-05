Locuri de munca - 24 mai 2022

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Centru (Brasov)cu sediul in localitatea Brasov, str. Al. I. Cuza nr.12, organizeaza concurs in data de 16 IUNIE 2022, ora 11.00 (proba scrisa) si 22 IUNIE 2022 (interviul) pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante din cadrul institutiei, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:- 1 post Consilier gr. I A pentru ... citeste toata stirea