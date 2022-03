Locuri de munca - 25 martie 2022

SOCIETATE COMERCIALA DE TOP CU ACOPERIRE NATIONALAANGAJEAZA SOFERI (CU ATRIBUTIUNI DE AGENT DDD), PERSONAL CALIFICAT SAU NECALIFICAT IN FUNCTIA DE OPERATOR DERATIZARTE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE.CERINTE:- DISPONIBILITATE PENTRU PROGRAM PRELUNGIT;- DISPONIBILITATE PENTRU DEPLASARI IN ALTE LOCALITATI;- STUDII SUPERIOARE, MEDII SAU MINIME.BENEFICII OFERITE ANGAJATILOR:- SALARII ATRACTIVE;- CAZARE ASIGURATA DE SOCIETATE IN DELEGATIE;- DIURNA PENTRU DEPLASARE DE 50 LEI/ZI;- ... citeste toata stirea