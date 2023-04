***FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA S.R.L.organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi vacante:- 1 post inginer - la ST. ISSD. ME - mecanic,- 2 posturi de instalator instalatii-sanitare-gaze - la ST.ISSD.ME,- 1 post zidar - la ST. ISSD.ME,- 2 posturi de electrician - la ST. ISSD. ME,- 4 posturi de muncitor necalificat - la ST. ISSD. ME,- 1 post de tamplar la SM.A.AM.Concursul se va organzia, la sediul FPCU - Feldioara SRL, in Feldioara, ... citeste toata stirea