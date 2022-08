Locuri de munca - 26 august 2022

***Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Centru (Brasov)organizeaza concurs, la sediul institutiei din localitatea Brasov, str. Al. I. Cuza nr.12, in data de 15 septembrie 2022, ora 11.00 (proba scrisa), iar proba interviu se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii contractuale vacante, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ... citeste toata stirea