Locuri de munca - 26 ianuarie 2022

Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov,cu sediul in Brasov, Str. Maior Cranta nr. 32, institutie publica, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant corespunzator functiei contractuale de executie, pe perioada nedeterminata:- 1 post de inginer chimist in cadrul Laboratorului de Calitatea Apelor.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs sunt:- Pregatire profesionala: studii superioare;- Calificari: licentiat in chimie;- Operare PS: Word, Excel; ... citeste toata stirea