COMPANIA COMPREST ANGAJEAZA:Functionar economic in cadrul Serviciului Facturare Incasare ClientiCerinte:- Minim studii medii economice finalizate;- Experienta in domeniul economic de minimum 2 ani;- Capacitate de analiza si sinteza;- Cunostinte de operare a calculatorului si a suitei Microsoft Office (Word, Excel, mail);- Cunoasterea programelor de contabilitate reprezinta avantaj;Responsabilitati:- Repartizarea casierelor de teren facturile emise pe baza borderourilor in ... citeste toata stirea