FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA S.R.L.organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi vacante:- 1 post electrician - la ST.ISSD.ME,- 1 post de laborant chemist - la CCMC.Concursul se va organiza, la sediul FPCU - Feldioara SRL, in Feldioara, str. Dumbravii nr. 1, conform Descriere post si regulament concurs, anexa la Anunt.Selectia candidatilor se va realiza pe baza concurs, test si interviu. Proba scrisa/proba practica/interviu va avea loc in ... citeste toata stirea