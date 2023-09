Peronul liniei 1 a Garii Brasov, zona verde, dar si parcarea de langa statia CFR vor mai sta o perioada in santier. Acestea au fost incluse intr-un program de modernizare, insa firma care a obtinut contractul de lucrari in anul 2020, SC Vicas Construct SRL, nu a respectat clauzele contractuale si a fost "concediata" de Regionala CFR Brasov.Licitatia a fost reluata, iar contractul, cu o valoare de 1.558.809 lei, cu tot cu TVA, a fost semnat in luna aprilie a anului 2022 cu firma Viosil ... citeste toata stirea