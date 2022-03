MADR: In 2022 se vor acorda subventii pentru samanta de cartof

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) analizeaza posibilitatea acordarii unei subventii in vederea achizitiei de samanta certificata pentru infiintarea culturilor de cartof de consum, a afirmat ministrul Adrian Chesnoiu, la o intalnire cu reprezentantii cultivatorilor de cartofi din Romania."Am prevazut in bugetul pentru acest an sumele necesare pentru implementarea unui program de sustinere a productiei de cartofi. In urma discutiilor cu reprezentantii cultivatorilor, ... citeste toata stirea