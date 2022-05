Magazinele, obligate sa afiseze la reduceri care a fost cel mai scazut pret din ultima luna

Magazinele vor fi obligate sa afiseze la reduceri care a fost cel mai scazut pret din ultimele 30 de zile, a decis Guvernul.Orice notificare de reducere a pretului unui produs va indica in mod clar pretul aplicat anterior de comerciant, a spus purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.Comerciantii vor fi obligati ca in cazul unei reduceri sa afiseze pe langa pretul in vigoare al produsului si pretul cel mai mic din ultimele 30 de zile, la bunul respectiv.Executivul a modificat ... citeste toata stirea