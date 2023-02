Magia sloturilor de poveste

Desi poate multi considera ca Lucky Lady's Charm Deluxe Slot este un joc de noroc dedicat doamnelor si domnisoarelor, acestia gresesc. Si asta pentru ca, dincolo de numele jocului si de unele simboluri de o anumita feminitate, jocul are defapt la baza ideea de noroc in sine, care in multe culturi este asociata cu femininul. Cei ce la Novomatic au reusit sa creeze un slot care, desi foloseste o mecanica simpla, este cat se poate de incarcat de simboluri importante pentru tot ceea ce inseamna ... citeste toata stirea