"Mahala" la Ucea: S-a pus in fata masinii, "plimbat" 200 de metri pe capota unei masini in care se afla sotia primarului

Lupta politica in mediul rural al judetului Brasov are urmari fizice pentru combatanti. De exemplu, unul dintre sustinatorii PSD din localitate spune ca a fost luat de o masina in care se afla sotia actualului primar liberal Adrian Grovu si "carat" 200 de metri prin sat. Incidentul s-a intamplat sambata, 8 iunie, in jurul orelor 23.30."Aseara, cativa baieti de-ai nostri, printre care se afla si un consilier local, au iesit la un sprit usor inainte de alegeri. Au stat la un pahar si au vorbit ... citește toată știrea