Mai multe firme din judetul Brasov pot primi finantari de pana la 30.000.000 de euro

Camera de Comert si Industrie Brasov anunta publicarea schemei de ajutor de stat privind granturile pentru investitii destinate industriei prelucratoare, gestionata de Ministerul Economiei.Obiectivul: sprijinirea intreprinderilor prin acordarea de granturi pentru realizarea de investitii initiale sau pentru o investitie initiala in cadrul unei noi activitati economice.Bugetul alocat in perioada 2022-2027: 300.000.000 euroBugetul mediu anual maxim al schemei: echivalentul in lei al sumei ... citeste toata stirea