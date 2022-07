Mai scumpe decat in "bula" din 2008: O noua explozie a preturilor locuintelor din Brasov

Preturile locuintelor din Brasov ating un nou nivel record, potrivit indicelui imobiliare.ro. Astfel, la finele lunii iunie, la Brasov, preturile solicitate de vanzatori - dezvoltatori sau persoane fizice - ajungeau la o medie de 1.641 de euro pe metrul patrat, cu 27 de euro (1,7%) peste pretul mediu din luna mai si cu 19,3% (266 de euro) mai mult decat in luna iunie a anului trecut.Locuintele noi, pentru care cererea este una mai mare, s-au scumpit in ultimul an, cu 21,2% (309 euro), pana la ... citeste toata stirea