Mall-ul Primariei, acum si in varianta Codlea

Dupa ce Primaria Brasov si-a anuntat intentia de a cumpara mall-ul Unirea Schopping Center de langa Gara, in judetul Brasov a mai aparut o idee asemanatoare. Astfel, firma fostul primar al municipiului Codlea, Catalin Muntean, ofera spre vanzare Primariei Codlea Restaurantul Cetate din municipiu. Demersurile, a declarat actualul primar al am municipiului, Mihai Cimpeanu, sunt in stadiul prezentarii unei informari in Consiliul Local."Subiectul a fost la sectiunea *Informari* in ultima sedinta ... citeste toata stirea