Marcel Ciolacu a spus ca sporurile vor fi excluse din viitoarea lege a salarizarii. El a precizat ca nu e adeptul sporurilor.Presedintele PSD Marcel Ciolacu a spus ca ar trebui sa se renunte la actualele sporuri salariale si ca in viitoarea lege a salarizarii si-ar dori ca acestea sa nu mai existe si sa fie cuprinse in corpul salariului, potrivit Antena3.Marcel Ciolacu a spus ca nu sustine sporurile si ca in coalitie intentioneaza sa le elimine in viitoarea lege a salarizarii."Nu sunt ... citeste toata stirea