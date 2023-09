Marcel Ciolacu a precizat despre amendamentul care a creat discordie in coalitie ca "niciodata eu sau domnul Nicolae Ciuca, nu am vorbit de vreun amendament la Pilonul II de pensii".Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca niciodata in coalitie nu au fost discutii despre vreun amendament la Pilonul II de pensii, potrivit News.ro.Marcel Ciolacu a negat intentia Coalitiei de a desfiinta Pilonul II de pensii. Oficialul spune ca niciodata nu s-a vorbit de vreun amendament la Pilonul 2 de pensii, ... citeste toata stirea