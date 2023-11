Premierul Marcel Ciolacu promite ca nu va creste taxele si impozitele in 2024, ci va imbunatati colectarea la buget.Guvernul nu va creste taxele si impozitele in 2024 si o decizie cu privire la salariul minim garantat in plata va fi luata in acord cu partenerii sociali, a transmis premierul Marcel Ciolacu reprezentantilor sindicatelor si patronatelor la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social."Pregatim bugetul pentru anul viitor, asupra caruia ne vom consulta cu ... citeste toata stirea