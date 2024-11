Marcel Ciolacu propune reducerea taxelor pentru salariile mici si medii: "Prioritatea este cresterea nivelului de trai"

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Presedintia Romaniei, isi concentreaza programul economic pe cresterea veniturilor populatiei si consolidarea puterii de cumparare. Acesta sustine ca Romania are oportunitatea de a realiza un salt semnificativ in ceea ce priveste calitatea vietii in urmatorii cinci ani, printr-un model economic axat pe investitii si productie."Am demonstrat ca putem creste nivelul de trai in Romania. Cu un model economic bine structurat, avem sansa ca pana in 2029 sa ajungem ... citește toată știrea