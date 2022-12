Marius Budai anunta ca pensiile ar putea fi majorate inca o data in 2023

Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca pensiile romanilor ar putea fi majorate a doua oara in 2023.Marius Budai, a anuntat joi, de Ziua Nationala a Romaniei la Antena 3 ca pensiile ar putea fi majorate inca o data anul viitor, in afara de cresterea din ianuarie."In luna ianuarie pensiile vor veni majorate, asa cum coalitia politica care sustine Guvernul a decis. Nu avem niciun fel de sincopa. Vom finaliza pana ce facem calculele, pana in 10 decembrie, pentru ca noi calculam pana in 10 ... citeste toata stirea