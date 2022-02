Marius Dunca (PSD Brasov) ii critica pe politicienii care se opun renegocierii PNRR

Dupa ce in spatiul public au aparut mai multe discutii privind modul in care Romania a negociat cu Uniunea Europeana prevederile referitoare la pensionari din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), senatorul brasovean Marius Dunca (PSD) a declarat ca autoritatile romane trebuie sa rediscute aceste clauze."Procentul din PIB al pensiilor nu poate ramane la nivelul de 9,4%. Consider ca este o obligatie din partea Guvernului sa negocieze cu Comisia Europeana astfel incat sa poata sa ... citeste toata stirea