Calin Ile, presedintele consiliului de administratie al Aro Palace, companie controlata de Transilvania Investments (fostul SIF Transilvania), spune ca odata cu incheierea parteneriatului dintre companie si Accor pentru afilierea hotelului Capitol sub brandul Mercure, se va lua in calcul, pe viitor, si trecerea hotelului Aro Palace sub un brand international."Noi deja am inceput sa gandim care va fi viitorul hotelului Aro Palace, aici avem doua aripi, una veche istorica si aripa noua, pentru ... citeste toata stirea