Masina electrica a brasovenilor de la Allview, cea mai vanduta din clasa sa in Romania

In 2025, Modelul Allview CityZEN a ocupat, pentru a doua luna consecutiv, locul 1 la numarul de autovehicule electrice din clasa sa, inmatriculate in Romania. Compania a mai fost pe primul loc la numarul de inmatriculari de masini electrice din clasa lui CityZEN si in ianuarie. De asemenea, la nivelul anului 2024, cu un singur model in portofoliu, brandul Allview s-a pozitionat pe locul 14 in clasamentul autoturismelor electrice noi inmatriculate, peste branduri care detin o gama mai variata de ... citește toată știrea