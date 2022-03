Maxim istoric: 7,99 lei/litru la unele benzinarii din Brasov

In contextul in care luni, 7 martie, barilul de petrol s-a dus spre nivelul de 130 de dolari, si preturile la pompa au crescut. Astfel, in unele judete pretul carburantilor premium a sarit de 8 lei/litru, iar in Brasov, pretul cel mai mare era de 7,99 lei/litru, atat in ceea ce priveste benzina, cat si motorina, fiind de altfel un maxim istoric.Cu 7,99 lei litru se vand sortimentele premium in statiile MOL si OMV din municipiul Brasov. In schimb, benzina premium cea mai ieftina, 7,38 ... citeste toata stirea