Maxim istoric: Locuintele din Brasov nu au fost niciodata atat de scumpe

In ciuda unei scaderi a cererii pe piata imobiliara, locuintele din Brasov sunt tot mai scumpe. Anul trecut, preturile locuintelor scoase la vanzare in municipiul Brasov au crescut in medie cu 164 de euro/mp (11,2%), pana la 1.623 de euro/mp, arata indicele imobiliare.ro. Aceste este un nou maxim istoric atins de unitatile locative din municipiul de la poalele Tampei.Potrivit portalului citat, locuintele noi s-au scumpit anul trecut cu 19,4% (294 de euro/mp), pana la 1.813 euro/mp, in timp ce ... citeste toata stirea