In ultimii 4 ani, meditatiile si chiriile au adus Fiscului venituri de circa 1,5 miliarde de lei.Astfel, in perioada 2019-2022, au ajuns la buget aproape 1,4 miliarde de lei din din impozitele platite de persoane fizice care obtin venituri din chirii, potrivit unui raspuns ANAF, scrie Economedia. Tendinta sumelor incasate de ANAF de la cei care si-au declarat aceste venituri, este de crestere de la un an la altul. Anul cu cele mai mici incasari din perioada monitorizata a fost 2020, cand au