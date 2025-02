Mega escrocheria imobiliara Nordis: creantele acceptate la masa credala- aproape 729 milioane de lei!

Totalul creantelor acceptate la masa credala in cazul Nordis Management este de 728,879 milioane lei, din care 422,694 milioane lei reprezinta creante potentiale, care izvorasc in principal din obligatii de a face care sunt in prezent in vigoare, conform unui comunicat al CITR, in calitate de administrator judiciar al Nordis Management SRL."CITR, in calitate de administrator judiciar al Nordis Management SRL, face cunoscute concluziile preliminare ale analizei activitatii din ultimii trei ani, ... citește toată știrea