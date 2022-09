Mersul Trenurilor 2022-2023: calatorii mai lungi, bilete mai scumpe. Studiu de caz pe ruta Bucuresti Brasov

Trenuri mai scumpe si mai lente in sezonul 2022 - 2023. Cel putin aceasta este concluzia site-ului ClubFeroviar.ro, specializat in stiri despre sistemul feroviar din Romania.Potrivit sursei citate, pe relatia Bucuresti-Brasov vom sta mai mult timp in tren. Bunaoara, trenul IR 1736, care acum face de la Brasov la Bucuresti Nord doua ore si 25 de minute, dupa ce va intra in vigoare Mersul Trenurilor 2022-2023 va face pe drum doua ore si 32 de minute.Pe aceasta relatie, mai apare o surpriza ... citeste toata stirea