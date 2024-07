Meseriile lunii, la AJOFM Brasov

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov anunta ca, in luna iulie 2024, se organizeaza cursuri de formare profesionala pentru urmatoarele meserii: ajutor bucatar, ingrijitor batrani la domiciliu, inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca, maseur, mecanic auto, montator instalatii solare si operator ... citește toată știrea