Mica "hidrocentrala" de pe conducta de apa a Brasovul, respinsa de Mediu

O firma specializata in constructii hidrotehnice din Ploiesti a vrut sa profite de debitul de apa care exista pe aductiunea dintre Barajul Tarlung si Uzina de Apa de la Sacele si sa investeasca in energie electrica verde prin montarea unei turbine pe conducta existenta.Investitia era estimata la suma de 600.000 de euro, in 2022, iar proiectul fusese avizat de catre Apele Romane. Firma a reluat procedurile si a depus proiectul pentru avizare si la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov. ... citește toată știrea