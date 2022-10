Mica publicitate - 13 octombrie 2022

Inchiriez teren stradal pentru panouri publicitare. 0744821262***Vand teren intravilan in Sacele, toate utilitatile, iesire in centura Sacele DN1A, suprafata 3343mp, pretabil constructie hala industriala.POT 40%, CUT 1,2, pret 60.000 euro, tel. 0722 233 603.***Ofer la un pret convenabil:- dale teracota ;- gartere 1 pereche (6 kg buc);- 1 tije cu bile, 2 sulite (aluminiu).0268/476.427.***Asociatia Club Sportiv Karate Brasov are proiectul "Promovarea practicarii ... citeste toata stirea